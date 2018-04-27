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Зенитчики на учениях в Забайкалье отразили ракетный удар «противника» по командному пункту
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Зенитчики на учениях в Забайкалье отразили ракетный удар «противника» по командному пункту 

ТАСС 30 минут назад
ЧИТА, 27 апреля. /ТАСС/. Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 соединения войск противовоздушной обороны провели в Забайкальском крае учения по охране стратегически важного объекта. В ходе тренировки они выполнили электронные пуски ракет и отразили удар условного противника, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"Зенитчики выполнили электронные пуски ракет, уничтожив аэродинамические цели, имитирующие крылатые ракеты условного противника, выпущенные по командному пункту", — сказали в пресс-службе.
Представители ВВО добавили, что в ходе практической части учений военнослужащие совершили марш на штатной технике в заданный район, выполнили нормативы по развертыванию комплексов, маскировке и заступлению на дежурство. Расчеты также выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации, сопровождению и уничтожению группы воздушных целей, провели успешные электронные пуски.
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