В Курске установили броневик

Новый памятник появился на пересечении улиц 50 лет Октября и Дзержинского

Технику, много лет служившую военным, водрузили на постамент у стен отдельной бригады РХБЗ воинской части 11262. Памятник появился по инициативе курских военных. Его торжественное открытие намечено на 7 мая. В этот день войска радиационной, химической и биологической защиты отметят 100-летий юбилей.

Установленная на постамент БРДМ — бронированная разведывательно-дозорная машина — обладает высокой проходимостью по суше, водным преградам, в условиях бездорожья, по оврагам и траншеям. Кроме того, автомобиль обладает высокой степенью вооружения и защиты от внешних повреждений. Боевой модуль включает пулемёты, гранатомёты и другое оружие разного калибра.