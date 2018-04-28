Ещё
В Курске установили броневик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

В Курске установили броневик 

Курские известия 58 минут назад
Фото: Курские известия
Новый памятник появился на пересечении улиц 50 лет Октября и Дзержинского
Технику, много лет служившую военным, водрузили на постамент у стен отдельной бригады РХБЗ воинской части 11262. Памятник появился по инициативе курских военных. Его торжественное открытие намечено на 7 мая. В этот день войска радиационной, химической и биологической защиты отметят 100-летий юбилей.
Установленная на постамент БРДМ — бронированная разведывательно-дозорная машина — обладает высокой проходимостью по суше, водным преградам, в условиях бездорожья, по оврагам и траншеям. Кроме того, автомобиль обладает высокой степенью вооружения и защиты от внешних повреждений. Боевой модуль включает пулемёты, гранатомёты и другое оружие разного калибра.
Курские известия: последние новости
Курск. На Волокно рубят лес и бурят дыры 74 курянина пострадали от укусов клещей В Курске отключат свет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост719
Трамп и Меркель «проехались» по России71
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО71
Россию назвали страной второго сорта222
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение