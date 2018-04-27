В США «похоронили» морскую авиацию России

Она находится в «плачевном» состоянии, считают эксперты

Морская авиация ВМФ России находится в тяжелом состоянии и требует немедленных решений относительно перспектив своего дальнейшего развития. Такую точку зрения высказал автор журнала National Interest Роберт Фарли

В своем материале он пишет, что авиационные способности российского флота висят на волоске, а авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится в плачевном состоянии. В то же время Россия не закладывает новый корабль подобного класса.

Фарли, в частности, напомнил, что Москва обещала к 2025 году ввести в строй шесть авианесущих крейсеров, однако дальше слов дело не пошло. По мнению автора, подобные заявления обусловлены соображениями престижа.

В статье также говорится, что России в сложившейся ситуации нужно либо начинать строительство своего авианосца уже сейчас, либо в дальнейшем согласиться на его постройку в Китае

Отметим, что ранее National Interest опубликовал список пяти самых худших авианосцев в мире, первое место в котором занял российский «Адмирал Кузнецов».

В настоящее время авианесущий крейсер проходит ремонт и модернизацию.