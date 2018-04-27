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В Ракетных войсках стратегического назначения пройдёт масштабная военно-спортивная игра для школьников «Зарница»
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В Ракетных войсках стратегического назначения пройдёт масштабная военно-спортивная игра для школьников «Зарница» 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед началом состязаний военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения проведут для школьников «мастер-класс» с обширной демонстрационной программой в различных военно-прикладных видах спорта.
26 апреля в филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого (г. Серпухов) пройдет военно-спортивная игра для школьников «Зарница». В военно-спортивной игре примут участие около 200 школьников из 16 общеобразовательных учреждений, из которых впоследствии будет сформирован батальон юнармейцев.
Перед началом состязаний военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения проведут для школьников «мастер-класс» с обширной демонстрационной программой в различных военно-прикладных видах спорта.
«Зарница» нацелена на формирование у детей навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях и станет частью системы начальной военной подготовки будущих призывников. Соревнования способствуют укреплению физической выносливости учащихся, а также получению первичных навыков по выполнению армейских нормативов. Школьники смогут овладеть искусством меткой стрельбы из мелкокалиберной винтовки, а также научатся обращаться с различным стрелковым оружием, средствами защиты от радиации, химического и биологического заражения.
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