Минобороны КНР: Китай и Россия проведут совместные учения у побережья Циндао

Военные специалисты двух стран в настоящее время согласовывают в России сроки, место и количество военнослужащих-участников учений «Морское взаимодействие — 2018», сообщил он на очередной пресс-конференции в четверг. Как он отметил, речь идет о втором раунде консультаций по этим вопросам.

Кроме того, по его сообщению, армия Китая в июле-августе примет участие в Армейских международных играх — 2018 в России, Казахстане Беларуси и других странах. Часть конкурсов, запланированных в рамках АрМИ-2018, пройдет и на территории Китая, указал старший полковник.

У Цянь, отвечая на соответствующий вопрос, подтвердил также, что на вооружение армии Китая поступил Су-35 — «многоцелевой боевой самолет, способный завоевать превосходство в воздухе, а также наносить точечные удары по наземным и морским целям». -0-