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Минобороны КНР: Китай и Россия проведут совместные учения у побережья Циндао
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Минобороны КНР: Китай и Россия проведут совместные учения у побережья Циндао 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Вооруженные силы Китая и России проведут совместные учения у побережья Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ в течение нынешнего года, заявил официальный представитель Министерства обороны старший полковник У Цянь.
Военные специалисты двух стран в настоящее время согласовывают в России сроки, место и количество военнослужащих-участников учений «Морское взаимодействие — 2018», сообщил он на очередной пресс-конференции в четверг. Как он отметил, речь идет о втором раунде консультаций по этим вопросам.
Кроме того, по его сообщению, армия Китая в июле-августе примет участие в Армейских международных играх — 2018 в России, Казахстане, Беларуси и других странах. Часть конкурсов, запланированных в рамках АрМИ-2018, пройдет и на территории Китая, указал старший полковник.
У Цянь, отвечая на соответствующий вопрос, подтвердил также, что на вооружение армии Китая поступил Су-35 — «многоцелевой боевой самолет, способный завоевать превосходство в воздухе, а также наносить точечные удары по наземным и морским целям». -0-
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