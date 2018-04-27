ВС РФ за неделю: российские военные выполнили 266 летных смен на 77 аэродромах

Газета «Красная звезда» опубликовала ключевые показатели деятельности Вооруженных Сил РФ за неделю.

Газета «Красная Звезда» опубликовала инфографику, в которой говорится о мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил России за неделю.

Согласно предоставленным материалам, за последние семь дней в ходе операции в Сирии по восстановлению мирной жизни была оказана медицинская помощь 700 сирийцам, проведено шесть гуманитарных акций. В свои дома в Восточной Гуте вернулись в общей сложности с декабря прошлого года более 62 тысяч мирных жителей.

Кроме того, за неделю в Вооруженных силах РФ было проведено 5296 мероприятий на 103 полигонах. По данным издания, загруженность объектов учебно-материальной базы составила 77%. Военнослужащими выполнено 266 летных смен на 77 аэродромах, совершено 9,9 тысяч прыжков с парашютом. Проведено 1126 занятий по вождению, из них половина — в ночное время суток.