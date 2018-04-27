Ещё
ВС РФ за неделю: российские военные выполнили 266 летных смен на 77 аэродромах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВС РФ за неделю: российские военные выполнили 266 летных смен на 77 аэродромах 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Газета «Красная звезда» опубликовала ключевые показатели деятельности Вооруженных Сил РФ за неделю.
Газета «Красная Звезда» опубликовала инфографику, в которой говорится о мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил России за неделю.
Согласно предоставленным материалам, за последние семь дней в ходе операции в Сирии по восстановлению мирной жизни была оказана медицинская помощь 700 сирийцам, проведено шесть гуманитарных акций. В свои дома в Восточной Гуте вернулись в общей сложности с декабря прошлого года более 62 тысяч мирных жителей.
Кроме того, за неделю в Вооруженных силах РФ было проведено 5296 мероприятий на 103 полигонах. По данным издания, загруженность объектов учебно-материальной базы составила 77%. Военнослужащими выполнено 266 летных смен на 77 аэродромах, совершено 9,9 тысяч прыжков с парашютом. Проведено 1126 занятий по вождению, из них половина — в ночное время суток.
ТК «Звезда»: последние новости
Во Владивостоке прошла первая совместная ночная тренировка парадных расчетов и механизированной колоны к параду, посвященному Дню Победы В Санкт-Петербурге более 200 военных медиков ЗВО примут участие в окружном этапе «Военно-медицинской эстафеты» Чума для нацистов: легендарный штурмовик Ил-2 за 60 секунд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1382
США отговаривали партнеров идти на брифинг России173
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство84
Россия совершила атаку по сирийским боевикам275
Состояние Наргиз резко ухудшилось65
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение