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В «Лужниках» прошли учения городских чрезвычайных служб
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В «Лужниках» прошли учения городских чрезвычайных служб 

Каховка 27 минут назад
Фото: Каховка
В рамках подготовки к ЧМ 2018 в Лужниках состоялись учения, целью которых являлась отработка действий личного состава пожарно-спасательного гарнизона Москвы на объекте с массовым пребыванием людей. Кроме того, было отработано взаимодействие личного состава с обслуживающим персоналом спортивного объекта, городскими службами, волонтерами и полицией при организации эвакуации людей и организации тушения пожара.
Согласно тактическому замыслу учений во время проведения футбольного матча при полностью заполненном зрителями стадионе в результате попадания воспламененного пиротехнического изделия в ложу трибуны на четвертом этаже произошло условное загорание стен, потолка и мебели. Сработала объектовая система оповещения. Сообщение о пожаре было передано сотрудником МЧС, находящимся в наряде по контролю за обеспечением пожарной безопасности и оперативному реагированию на возможные происшествия, в штаб специального наряда.
В результате интенсивного горения в ложе на 4-ом этаже создалось плотное задымление (условно). Создалась условная угроза распространения опасных факторов пожара в соседние помещения и коридор 4-го этажа, угроза людям и материальным ценностям.
Сообщение о загорании передано в ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве.
Болельщики выведены со стадиона в безопасное место, пожарно-спасательными подразделениями проложены магистральные линии с задействованием указанных на плане пожарных кранов и условный пожар ликвидирован.
Также московские огнеборцы отработали спасение нескольких условных пострадавших.
По окончанию учений была произведена контрольная проверка работы автоматической системы пожаротушения стадиона и трибун — стационарных лафетных стволов, установленных по периметру спортивного поля.
В учениях было задействовано 100 человек личного состава и 14 единиц техники. «Задачи, поставленные перед участниками, выполнены в соответствующем объеме; все необходимые вопросы рассмотрены», — отметил начальник Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Дмитрий Ширлин.
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