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СМИ: Армия России сможет использовать искусственный интеллект в комплексах РЭБ
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СМИ: Армия России сможет использовать искусственный интеллект в комплексах РЭБ 

RT на русском 53 минуты назад
Развитие информационных технологий позволит российской армии использовать роботизированные комплексы радиоэлектронной борьбы с элементами искусственного интеллекта, рассказал начальник межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы полковник Юрий Губсков.
«Развитие информационных технологий и их использование в технике РЭБ позволяет говорить о возможности создания в ближайшей перспективе роботизированных комплексов с элементами искусственного интеллекта. Новые системы смогут эффективно решать задачи в сложной радиоэлектронной обстановке без участия человека», — заявил Губсков в беседе с газетой «Известия».
По его словам, отечественные средства радиоэлектронной борьбы способны противодействовать всем системам управления, стоящим на вооружении армий других стран.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости технологического прорыва в области вооружений, иначе страна может остаться позади своих соперников.
RT на русском: последние новости
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