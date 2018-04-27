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Подписано первое соглашение о намерении приобрести версию «Сухой Суперджет» на 75 мест
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Подписано первое соглашение о намерении приобрести версию «Сухой Суперджет» на 75 мест 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
«Гражданские самолёты Сухого» и компания S7 на EurasiaAirshow подписали соглашение о намерении приобрести новую версию самолёта «Сухой Суперджет-100» на 75 мест — «Сухой Суперджет-75». Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.
Отмечается, что соглашение стало первым документом, определившим заинтересованность в поставках 75-местной версии самолёта.
«До конца года компании намерены принять решение о заключении твёрдого контракта на 50 самолетов «Сухой Суперджет-75» с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Решение о создании уменьшенной модификации самолёта на 75 мест компания «Гражданские самолёты Сухого» приняла в феврале 2018 года. По предварительным оценкам, перспективная потребность российского рынка в таких машинах может достичь 200-300 машин, зарубежного — до трёх тысяч.
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