Подписано первое соглашение о намерении приобрести версию «Сухой Суперджет» на 75 мест

«Гражданские самолёты Сухого» и компания S7 на EurasiaAirshow подписали соглашение о намерении приобрести новую версию самолёта «Сухой Суперджет-100» на 75 мест — «Сухой Суперджет-75». Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Отмечается, что соглашение стало первым документом, определившим заинтересованность в поставках 75-местной версии самолёта.

«До конца года компании намерены принять решение о заключении твёрдого контракта на 50 самолетов «Сухой Суперджет-75» с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров . Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Решение о создании уменьшенной модификации самолёта на 75 мест компания «Гражданские самолёты Сухого» приняла в феврале 2018 года. По предварительным оценкам, перспективная потребность российского рынка в таких машинах может достичь 200-300 машин, зарубежного — до трёх тысяч.