Шойгу наградил журналистов «Звезды» на Всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-АС-2018»

В этом году для участия в Фестивале было подано более 750 заявок как от федеральных, так и от региональных СМИ.

Работу творческого коллектива телеканала «Звезда» высоко оценили на Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас–2018». Награду в номинации «Лучшие кадры» наши коллеги получили за организацию трансляции военно-морского парада, который прошел на российской военной базе в сирийском порту Тартус. К слову, это первый и единственный парад наших военных кораблей, проведенный за пределами страны.

В этом году для участия в Фестивале было подано более 750 заявок как от федеральных, так и от региональных СМИ. Конкуренция огромная. И вот жюри сделало свой непростой выбор — победители названы.

Ими стали самые достойные журналисты. Они награждены в 9 номинациях, (которые посвящены видам СМИ и журналистским жанрам).

С полным списком триумфаторов можно ознакомиться на официальном сайте оборонного ведомства

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас» проводится по инициативе Сергея Шойгу с 2015 года.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-Ас-2018» поблагодарил российских журналистов за выполнение профессионального долга.