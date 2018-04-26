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Шойгу наградил журналистов «Звезды» на Всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-АС-2018»
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Шойгу наградил журналистов «Звезды» на Всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-АС-2018» 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году для участия в Фестивале было подано более 750 заявок как от федеральных, так и от региональных СМИ.
Работу творческого коллектива телеканала «Звезда» высоко оценили на Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас–2018». Награду в номинации «Лучшие кадры» наши коллеги получили за организацию трансляции военно-морского парада, который прошел на российской военной базе в сирийском порту Тартус. К слову, это первый и единственный парад наших военных кораблей, проведенный за пределами страны.
На торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной награды победителям вручал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В этом году для участия в Фестивале было подано более 750 заявок как от федеральных, так и от региональных СМИ. Конкуренция огромная. И вот жюри сделало свой непростой выбор — победители названы.
Ими стали самые достойные журналисты. Они награждены в 9 номинациях, (которые посвящены видам СМИ и журналистским жанрам).
С полным списком триумфаторов можно ознакомиться на официальном сайте оборонного ведомства.
Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас» проводится по инициативе Сергея Шойгу с 2015 года.
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-Ас-2018» поблагодарил российских журналистов за выполнение профессионального долга.
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