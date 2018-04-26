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В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудили проблемы научно-методического обеспечения межведомственного взаимодействия
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В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудили проблемы научно-методического обеспечения межведомственного взаимодействия 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В работе семинара приняли участие представители органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и оборонно-промышленного комплекса.
25 апреля 2018 года Военным институтом (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проведен научный семинар «Проблемы научно-методического обеспечения межведомственного взаимодействия при решении задач обороны государства».
В работе семинара приняли участие представители органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, оборонно-промышленного комплекса, эксперты и ученые ведущих научных институтов, преподаватели и научные работники академии.
В ходе научного семинара участники выявили проблемные вопросы межведомственного взаимодействия и выработали рекомендации по повышению эффективности государственного управления при решении задач в области обороны государства.
Научные результаты семинара будут вынесены для обсуждения на круглом столе «Актуальные вопросы государственного управления Российской Федерации» в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018», который состоится 22 августа текущего года на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл. ).
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