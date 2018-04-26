В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудили проблемы научно-методического обеспечения межведомственного взаимодействия

В работе семинара приняли участие представители органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и оборонно-промышленного комплекса.

25 апреля 2018 года Военным институтом (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проведен научный семинар «Проблемы научно-методического обеспечения межведомственного взаимодействия при решении задач обороны государства».

В работе семинара приняли участие представители органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, оборонно-промышленного комплекса, эксперты и ученые ведущих научных институтов, преподаватели и научные работники академии.

В ходе научного семинара участники выявили проблемные вопросы межведомственного взаимодействия и выработали рекомендации по повышению эффективности государственного управления при решении задач в области обороны государства.