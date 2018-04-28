В Военной академии Генерального штаба прошла научно-практическая конференция, посвященная вопросам психодиагоностики при отборе кандидатов на военную службу

Наиболее перспективные методики, представленные на научном форуме, будут внедрены в практику работы специалистов профотбора и психологической службы Вооруженных Сил.

На базе Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась межведомственная научно-практическая конференция на тему «Теория и методология диагностики отклоняющегося поведения в структуре профессионального психологического отбора кандидатов на военную службу и военнослужащих».

В работе научного форума приняли участие представители органов военного управления, научно-исследовательских, образовательных организаций Минобороны России , а также других силовых ведомств и ведущих гражданских вузов страны.

Доклады участников конференции содержали всесторонний анализ современных тенденций психодиагностики отклоняющегося (девиантного) поведения.

Было отмечено, что в условиях возрастающей интенсивности боевой подготовки, экстремальности выполнения задач военной службы психическое состояние военнослужащих напрямую влияет на боевую готовность войск (сил).

Актуальной задачей профессионального психологического отбора в современных условиях является недопущение на военную службу лиц, склонных к отклоняющемуся (девиантному) поведению.

В Военной академии Генерального штаба, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова накоплен значительный опыт разработки современных психодиагностических технологий. Наиболее перспективные методики, представленные на конференции, будут внедрены в практику работы специалистов профотбора и психологической службы Вооруженных Сил.