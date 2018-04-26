В Москве широкой публике впервые показали два ударных беспилотника «Корсар»

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Новинки, в том числе два российских ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Корсар», впервые показали широкой публике в рамках ночной репетиции парада Победы в Москве. Сейчас военную технику можно увидеть на Тверской улице, откуда она через несколько часов отправится на Красную площадь, передает корреспондент ТАСС.

В составе колонны на грузовиках «КамАЗ» представлены первые два российских ударных БПЛА из состава комплекса «Корсар» — самолетный и вертолетный. Назначение обоих типов — разведка, доставка грузов, нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы. Самолетный «Корсар» построен из композитов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 кг и может нести управляемые ракеты «Атака», а также многоцелевые реактивные гранаты. Контейнеры для боеприпасов показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.

Вертолетный «Корсар» построен по схеме с соосными винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность. В отличие от самолетного типа, он может взлетать и садиться с малых и неподготовленных площадок, его можно применять как в сухопутных войсках, так и на флоте. Беспилотник также имеет на вооружении управляемые и неуправляемые ракеты.

В составе колонны на грузовиках также представили роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Первый — робот разминирования, который применялся в Сирии для очистки от мин и бомб городов Алеппо и Пальмира. Второй — разведывательно-боевой робот, способный поражать живую силу противника, легкую бронетехнику и танки. Робот вооружен 30-мм пушкой и управляемыми ракетами «Атака».

Еще одной новинкой, которую можно увидеть на ночной репетиции, стала боевая машина поддержки танков «Терминатор-2». Она создана на базе танка Т-90А и должна действовать в одной боевой линии с танками для поражения бронетехники и живой силы противника. Машина оснащена двумя пушками 30-мм, двумя автоматическими гранатометами, пулеметом и четырьмя пусковыми установками ракет «Атака-Т».

Всего в механизированной колонне представлено более 120 единиц техники (в 2017 году было 114): бронетранспортеры «Ракушка», «Бумеранг» и «Тайфун-К», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и стратегические «Ярс». Также на Тверской можно увидеть танки «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», гаубицы «Коалиция-СВ», арктический вариант зенитного ракетного комплекса «Тор— М2ДТ».