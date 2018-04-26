Российская военная база в Таджикистане поднята по учебной тревоге

Офицеры Генерального штаба оценят действия подразделений при отработке учебных вопросов по охране и обороне военных объектов.

Российская военная база, дислоцированная в Республике Таджикистан , поднята по учебной тревоге в рамках проверки, проводимой комиссией Генерального штаба ВС РФ.

Военнослужащие выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершают марш в назначенные районы. Офицеры Генерального штаба оценят действия подразделений при отработке учебных вопросов по охране и обороне военных объектов российского соединения на полигонах Ляур и Самбули. Проверка продлится до конца недели.