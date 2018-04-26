Российская военная база в Таджикистане поднята по учебной тревоге 

Офицеры Генерального штаба оценят действия подразделений при отработке учебных вопросов по охране и обороне военных объектов.
Российская военная база, дислоцированная в Республике Таджикистан, поднята по учебной тревоге в рамках проверки, проводимой комиссией Генерального штаба ВС РФ.
Военнослужащие выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершают марш в назначенные районы. Офицеры Генерального штаба оценят действия подразделений при отработке учебных вопросов по охране и обороне военных объектов российского соединения на полигонах Ляур и Самбули. Проверка продлится до конца недели.
201 военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцирована в двух городах — Душанбе и Бохтаре (бывший Курган-Тюбе). Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.