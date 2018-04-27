«Звезда» покажет ночной полет многоцелевого ударного вертолета Ми-35М

В новом выпуске «Военной приемки» зрители увидят ночной полет многоцелевого ударного вертолета Ми-35М, который является новым поколением легендарного Ми-24.

Специально для зрителей телеканала «Звезда» военные летчики многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М устроили настоящее авиашоу. Чтобы отснять его, операторы программы «Военная приемка» поднялись в небо на воздушном шаре. А на специальном полигоне вертолетчики провели стрельбы из скорострельных авиапушек, неуправляемых ракет и управляемых противотанковых ракет «Атака».

Кроме того телеведущий программы Алексей Егоров совершил ночной полет на Ми-35М и опробовал прибор ночного видения, который позволяет хорошо видеть все объекты на земле в темное время суток.

Ми-35М является российским транспортно-боевым вертолетом круглосуточного применения. Это новое поколение легендарного Ми-24, который долгие десятилетия считался главным ударным вертолетом Советской и Российской армии и самым «воюющим» вертолетом в мире. Внешне Ми-24 и его новое поколение Ми-35М почти не отличить, но на самом деле разница между ними огромна.

Зрители «Военной приемки» узнают, в чем новый вертолет превосходит не только своего предшественника, но и современные ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52.

Не пропустите новый выпуск программы в воскресенье, 29 мая в 09:55 на телеканале «Звезда».