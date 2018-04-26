Ещё
Ведущий «Звезды» опробовал «ночное зрение» российских вертолетчиков: видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня

Ведущий «Звезды» опробовал «ночное зрение» российских вертолетчиков: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров совершил ночной полет на ударном вертолете Ми-35 и опробовал прибор ночного видения, который позволяет хорошо видеть все объекты на земле в ночное время.
Прибор ночного видения, представленный в программе, используется и на вертолете Ка-52, и на Ми-28Н, и на Ми-35. Именно его используют российские летчики в Сирии.
«Ты летишь ночью, но видишь все, что происходит за бортом. Так, под нами были коттеджи с бассейнами, и, честно говоря, было видно, чем в это время дня там занимаются люди», — поделился впечатлениями Егоров.
Также в ходе полета ведущий опробовал лазерный дальномер Ми-35, который позволяет измерять расстояние до наземных объектов.
«Мы видим трубы, которые находятся от нас на расстоянии 34 километров. Вот это увеличение», — рассказал ведущий «Звезды».
Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения. Создан для уничтожения бронетанковой техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе. Глубокая модификация вертолета Ми-24.
Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.
ТК «Звезда»: последние новости
В ВДВ стартовал конкурс подразделений материально-технического обеспечения «Армейский запас» В Санкт-Петербурге более 200 военных медиков ЗВО примут участие в окружном этапе «Военно-медицинской эстафеты» Российская военная база в Таджикистане поднята по учебной тревоге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях580
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии56
Центр Москвы превратился в ад52
Россия успокоила «запуганных» морпехов США88
Собчак смогла договориться с Киевом377
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение