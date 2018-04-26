Ведущий «Звезды» опробовал «ночное зрение» российских вертолетчиков: видео

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров совершил ночной полет на ударном вертолете Ми-35 и опробовал прибор ночного видения, который позволяет хорошо видеть все объекты на земле в ночное время.

Прибор ночного видения, представленный в программе, используется и на вертолете Ка-52, и на Ми-28Н, и на Ми-35. Именно его используют российские летчики в Сирии

«Ты летишь ночью, но видишь все, что происходит за бортом. Так, под нами были коттеджи с бассейнами, и, честно говоря, было видно, чем в это время дня там занимаются люди», — поделился впечатлениями Егоров.

Также в ходе полета ведущий опробовал лазерный дальномер Ми-35, который позволяет измерять расстояние до наземных объектов.

«Мы видим трубы, которые находятся от нас на расстоянии 34 километров. Вот это увеличение», — рассказал ведущий «Звезды».

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения. Создан для уничтожения бронетанковой техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе. Глубокая модификация вертолета Ми-24.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.