Праздник «Авиация глазами детей» проведут для подмосковных детей‑сирот 27 апреля

Более тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах, а также дети из опекунских и приемных семей Подмосковья 27 апреля 2018 года примут участие в празднике «Авиация глазами детей», посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Мероприятие начнется 27 апреля в 11:30 на аэродроме «Мячково» в Раменском районе. На празднике состоится демонстрационный полет истребителей МиГ , а также показательные выступления авиакомпании «ЧелАвиа», вертолетов МЧС России , автомотошоу», — говорится в сообщении.

На празднике будет открыта интерактивная выставка «Живая история Великой Отечественной войны», где можно будет увидеть подлинные военные предметы, образцы старого оружия, авиатренажеры-симуляторы. Также организуют детскую анимацию и конкурсы. Будет работать полевая кухня.

Кульминацией праздника станет выступление пилотажной группы «Стрижи» — летчики Воздушно-космических сил на истребителях МиГ-29 продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.