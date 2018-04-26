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Праздник «Авиация глазами детей» проведут для подмосковных детей‑сирот 27 апреля
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Праздник «Авиация глазами детей» проведут для подмосковных детей‑сирот 27 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Более тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах, а также дети из опекунских и приемных семей Подмосковья 27 апреля 2018 года примут участие в празднике «Авиация глазами детей», посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Мероприятие начнется 27 апреля в 11:30 на аэродроме «Мячково» в Раменском районе. На празднике состоится демонстрационный полет истребителей МиГ, а также показательные выступления авиакомпании «ЧелАвиа», вертолетов МЧС России, автомотошоу», — говорится в сообщении.
На празднике будет открыта интерактивная выставка «Живая история Великой Отечественной войны», где можно будет увидеть подлинные военные предметы, образцы старого оружия, авиатренажеры-симуляторы. Также организуют детскую анимацию и конкурсы. Будет работать полевая кухня.
Кульминацией праздника станет выступление пилотажной группы «Стрижи» — летчики Воздушно-космических сил на истребителях МиГ-29 продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.
Специальными гостями мероприятия станут заместитель министра образования Московской области Людмила Овечкина, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности, генерал-полковник Виктор Бондарев и генеральный директор ОАО «Мячковские авиационные услуги» Владимир Попов.
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