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Полеты над Калугой ограничат на три дня
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Полеты над Калугой ограничат на три дня 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
В связи с проведением репетиций воздушной части Парада Победы 4 и 6 мая, а также 9 мая, непосредственно в день, когда на Красной площади будет проводиться парад, вводятся ограничения на использование воздушного пространства в районах нескольких аэродромов и аэропортов Московской воздушной зоны. Как сообщили в пресс-службе Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, на три дня с 10. 40 до 11.05 будет закрыто и воздушное пространство в районе международного аэропорта «Калуга». В сообщении подчеркивается, что ограничения будут незначительными и не окажут серьезного влияния на штатную работу воздушных гаваней. Во время прошедших в апреле репетиций воздушной части Парада Победы использование воздушного пространства в столице также ограничивалось, однако к сбоям в авиаперевозках это не привело.
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