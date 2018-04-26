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Свыше 3 тыс. военнослужащих ЗВО задействованы в двустороннем учении в Нижегородской области
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Свыше 3 тыс. военнослужащих ЗВО задействованы в двустороннем учении в Нижегородской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание командиров будет уделено организации взаимодействия мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских подразделений, вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-24.
Свыше 3 тыс. военнослужащих двух мотострелковых полков общевойсковой армии Западного военного округа привлечено к двустороннему тактическому учению с боевой стрельбой на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Ранее личный состав подразделений был поднят по тревоге и совершил марш комбинированным способом протяжённостью 800 км из Воронежской и Брянской областей в назначенные районы, где приступил к организации обороны. Розыгрыши практических действий войск пройдут в дневное и ночное время на шести тактических полях, где специально оборудовано более 2,5 тыс. мишеней. Впервые для учений подобного уровня отработка боевых действий будет вестись на глубину 20 км.
Для поражения стационарных, движущихся и внезапно появляющихся мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику противника, военнослужащие применят комплекс вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град». Также будет отработано применение беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы. Всего задействовано более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.
В течение шести дней будут отработаны все виды общевойскового боя на примере ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Особое внимание командиров будет уделено организации взаимодействия мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских подразделений, вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-24.
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