Гранатометчики ЗВО нанесли удар по условному смертнику на начиненном взрывчаткой автомобиле

Мотострелки ЗВО участвуют в масштабных учениях на полигоне «Мулино»

Более трех тысяч военнослужащих ЗВО задействованы в учениях на полигоне «Мулино» в Нижегородской области . Один из самых современных российских полигонов на шесть дней превратился в поле боя для двух мотострелковых полков Западного военного округа (ЗВО).

В учениях задействованы БМП, танки, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и армейская авиация. Некоторые элементы войсковой операции отрабатывались впервые.

По легенде учений, смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, пытался прорвать оборону мотострелковых подразделений. В ответ гранатометные расчеты нанесли точный удар по машине. Удар успешно поразил все заданные цели.