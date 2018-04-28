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Гранатометчики ЗВО нанесли удар по условному смертнику на начиненном взрывчаткой автомобиле
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Гранатометчики ЗВО нанесли удар по условному смертнику на начиненном взрывчаткой автомобиле 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мотострелки ЗВО участвуют в масштабных учениях на полигоне «Мулино»
Более трех тысяч военнослужащих ЗВО задействованы в учениях на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Один из самых современных российских полигонов на шесть дней превратился в поле боя для двух мотострелковых полков Западного военного округа (ЗВО).
В учениях задействованы БМП, танки, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и армейская авиация. Некоторые элементы войсковой операции отрабатывались впервые.
По легенде учений, смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, пытался прорвать оборону мотострелковых подразделений. В ответ гранатометные расчеты нанесли точный удар по машине. Удар успешно поразил все заданные цели.
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