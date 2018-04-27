Ещё
Более 4000 военных ЗВО примут участие в антитеррористических учениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

Более 4000 военных ЗВО примут участие в антитеррористических учениях 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более 4 тысяч военнослужащих подразделений антитеррора Западного военного округа примут участие в тренировках боевой готовности во время майских праздников, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
"В период майских праздников во всех соединениях и воинских частях Западного военного округа, дислоцированных на территории 26 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, пройдут проверки боевой готовности подразделений антитеррора… Всего в них примут участие более 4 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц военной техники", — сказал он.
Для каждой воинской части разработан свой план проведения тренировки, который включает в себя все аспекты антитеррористической деятельности, в том числе попытки заложить взрывное устройство на склады с боеприпасами, захвата зданий и заложников в военных гарнизонах и другие.
Кроме этого, инженерно-саперные подразделения проведут тренировки по обезвреживанию условных самодельных взрывных устройств, которые будут замаскированы под различные предметы.
РИА Новости: последние новости
Военный эксперт: на Параде Победы часть техники будет представлена необычно Герасимов и командующий войсками Пакистана договорились развивать контакты В Москве проведут учения по противопожарной безопасности на природе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ190
Поставим Макаревича на место659
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Кореи помирились89
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение