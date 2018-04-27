Более 4000 военных ЗВО примут участие в антитеррористических учениях

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Более 4 тысяч военнослужащих подразделений антитеррора Западного военного округа примут участие в тренировках боевой готовности во время майских праздников, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов

"В период майских праздников во всех соединениях и воинских частях Западного военного округа, дислоцированных на территории 26 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, пройдут проверки боевой готовности подразделений антитеррора… Всего в них примут участие более 4 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц военной техники", — сказал он.

Для каждой воинской части разработан свой план проведения тренировки, который включает в себя все аспекты антитеррористической деятельности, в том числе попытки заложить взрывное устройство на склады с боеприпасами, захвата зданий и заложников в военных гарнизонах и другие.

Кроме этого, инженерно-саперные подразделения проведут тренировки по обезвреживанию условных самодельных взрывных устройств, которые будут замаскированы под различные предметы.