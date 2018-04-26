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Сапёры Черноморского флота в районе аэродрома Бельбек обнаружили и уничтожили авиабомбу
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Сапёры Черноморского флота в районе аэродрома Бельбек обнаружили и уничтожили авиабомбу 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Бомба была снаряжена взрывателем, который не позволял ее транспортировку. По итогам обследования взрывоопасного предмета был сделан вывод о необходимости подрыва опасной находки на месте обнаружения.
Саперы инженерного подразделения Черноморского флота обезвредили на месте 50-килограммовую авиабомбу немецкого производства «SD-50» времён Великой Отечественной войны. Бомба была обнаружена в ходе выполнения задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времён войны в районе проведения строительных работ на аэродроме Бельбек.
Бомба была снаряжена взрывателем, который не позволял ее транспортировку. По итогам обследования взрывоопасного предмета был сделан вывод о необходимости подрыва опасной находки на месте обнаружения.
После оцепления расчетной опасной зоны разлета осколков авиабомба была поэтапно обезврежена пиротехниками Черноморского флота и МЧС Севастополя.
Всего в ходе выполнения работ по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек саперами инженерного подразделения из состава армейского корпуса ЧФ очищено около 130 га прилегающей к аэродрому местности, обнаружено и уничтожено около 700 различных боеприпасов, в том числе фугасные миномётные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и стрелковые боеприпасы.
Инженерные подразделения Черноморского флота, выполняющие задачи разминирования, оснащены всей необходимой специальной техникой, оборудованием и защитными средствами.
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