Сапёры Черноморского флота в районе аэродрома Бельбек обнаружили и уничтожили авиабомбу

Бомба была снаряжена взрывателем, который не позволял ее транспортировку. По итогам обследования взрывоопасного предмета был сделан вывод о необходимости подрыва опасной находки на месте обнаружения.

Саперы инженерного подразделения Черноморского флота обезвредили на месте 50-килограммовую авиабомбу немецкого производства «SD-50» времён Великой Отечественной войны. Бомба была обнаружена в ходе выполнения задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времён войны в районе проведения строительных работ на аэродроме Бельбек.

Бомба была снаряжена взрывателем, который не позволял ее транспортировку. По итогам обследования взрывоопасного предмета был сделан вывод о необходимости подрыва опасной находки на месте обнаружения.

Севастополя. После оцепления расчетной опасной зоны разлета осколков авиабомба была поэтапно обезврежена пиротехниками Черноморского флота и МЧС

Всего в ходе выполнения работ по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек саперами инженерного подразделения из состава армейского корпуса ЧФ очищено около 130 га прилегающей к аэродрому местности, обнаружено и уничтожено около 700 различных боеприпасов, в том числе фугасные миномётные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и стрелковые боеприпасы.

Инженерные подразделения Черноморского флота, выполняющие задачи разминирования, оснащены всей необходимой специальной техникой, оборудованием и защитными средствами.