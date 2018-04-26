На Черноморском флоте отмечают 100-летие со дня создания отдельного смешанного авиационного полка

27 апреля в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых юбилейной дате, на аэродроме Кача пройдет День открытых дверей, в рамках которого будут организованы выставка авиатехники, выступления артистических коллективов.

Отдельный смешанный авиационный полк Черноморского флота отмечает 100 — летний юбилей со дня своего создания.

27 апреля в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых юбилейной дате, на аэродроме Кача будет проведен День открытых дверей.

На плацу воинской части пройдёт построение личного состава, а на взлётных полосах будет развернута выставка авиационной техники.

Все желающие смогут увидеть противолодочный самолёт-амфибию Бе-12, транспортный самолёт Ан-26, противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ, спасательный вертолёт Ка-27ПС, многоцелевой вертолёт Ми-8 и транспортно-боевой вертолёт поддержки морской пехоты Ка-29.

Также будет представлена специальная техника, предназначенная для обслуживания летательных аппаратов.

Ожидается, что истребители морской авиации Су-30СМ и СУ-27 выполнят показательные полёты с элементами высшего пилотажа.

Помимо этого, в клубе воинской части будет демонстрироваться вошедшая в Книгу рекордов России крупнейшая в стране передвижная экспозиция «История мировой военной авициции», которая насчитывает более 500 моделей, собранных и окрашенных в соответствии с оригиналами в масштабе 1/72.

Завершатся праздничные мероприятия концертом в исполнении артистов и творческих коллективов Дома офицеров Черноморского флота.