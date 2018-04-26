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Военные инженеры ЮВО навели переправы на горных реках Кабардино-Балкарии
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Военные инженеры ЮВО навели переправы на горных реках Кабардино-Балкарии 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе проверки специальная комиссия штаба ЮВО оценила ход выполнения мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.
В рамках учения личный состав инженерного соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Кабардино-Балкарии, обеспечили переправу войск через горные реки в Баксанском ущелье, где навел 40 метровые мосты грузоподъемностью до 60 тонн с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2 на шасси автомобиля КамАЗ.
Инженерно-саперная воинская часть ЮВО была поднята по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Подразделения отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, после чего выполнили нормативы по обустройству мостовых переходов.
В ходе основного этапа проверки с подразделениями было проведено тактико-специальное учение на местности. Также военнослужащие соединения сдали нормативы по технической, тактико-специальной, специальной, огневой и физической подготовке.
При проведении мероприятий проверки специальная комиссия штаба ЮВО оценила ход выполнения мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.
К проверке было привлечено более 300 военных инженеров и около 50 единиц специальной техники.
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