Троих призывников из Щербинки отправили на военную службу

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По данным на 26 апреля, в рамках весенне-летнего призыва на срочную военную службу из городского округа Щербинка на сборные пункты уже отправлены трое новобранцев.

— На сегодняшний день у нас призвано одиннадцать человек. Из них отправлены в войска три человека, — сообщил начальник военно-учетного стола Администрации городского округа Щербинка.

По словам Виктора Перегудова, всего военно-врачебную комиссию для срочной службы в Щербинке проходят более 100 человек.

Напомним, что в этом году весенний призыв окончится 15 июля.