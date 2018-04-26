Ещё
Троих призывников из Щербинки отправили на военную службу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Троих призывников из Щербинки отправили на военную службу 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
По данным на 26 апреля, в рамках весенне-летнего призыва на срочную военную службу из городского округа Щербинка на сборные пункты уже отправлены трое новобранцев.
— На сегодняшний день у нас призвано одиннадцать человек. Из них отправлены в войска три человека, — сообщил начальник военно-учетного стола Администрации городского округа Щербинка.
По словам Виктора Перегудова, всего военно-врачебную комиссию для срочной службы в Щербинке проходят более 100 человек.
Напомним, что в этом году весенний призыв окончится 15 июля.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса Вопрос создания станции метро в Щербинке рассмотрят в рамках нового строительного проекта Юных москвичей пригласили поучаствовать в олимпиаде «Не прервется связь поколений»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом277
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол198
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…479
Макаревич снова оскорбил россиян1095
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»41
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение