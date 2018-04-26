Боевые роботы и суперсамолеты: какие новейшие виды оружия покажут на параде Победы

9 мая в России отметят очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно по Красной площади пройдут маршем представители Вооруженных сил России. В этом году на Параде Победы продемонстрируют образцы военной техники последних лет, среди которых особо выделяются робототехнические комплексы, беспилотник и сверхновый истребитель. [С-BLOCK]

"Уран-6"

Робот-сапер «Уран-6», предназначенный для работ по разминированию, прошел испытания еще в 2014 году. Впервые широкой публике он был показан на военно-техническом форуме «Армия-2015». Семитонная машина создана для прокладывания проходов на минных полях и проведения разминирования противопехотных мин весом от 0,1 кг до 4 кг. Двигаясь со скоростью 5 км/ч, робот может удаляться от оператора на расстояние до 800 метров. При этом его можно оснащать самыми разными видами тралов: бойковым, фрезерным и сегментированным катковым. Каждый из них рассчитан на определенный вид поверхности — от асфальта до каменистой почвы.

«Уран-6» станет большим подспорьем саперам в их опасном деле и освободит их от необходимости контактировать со взрывоопасными предметами. Робот способен действовать в по-настоящему «горячих точках». Одним из испытаний «Урана-6» стала его совместная работа с роботом-пожарным «Уран-14» при ликвидации условного возгорания на складе боеприпасов на подмосковном полигоне.

Военные эксперты считают, что «Уран-6» также будет хорошим помощником при поиске снарядов, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны. [С-BLOCK]

"Уран-9"

Концепцию робота, который предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений, представили министерству обороны еще в 2013 году. И вскоре «Уран-9» был поставлен на конвейер.

Разработка представляет собой не просто боевую машину, а целый робототехнический комплекс. Он состоит из робота разведки, способного оказывать огневую поддержку, подвижного пункта управления и тягача. На вооружении у робота находится 30-мм автоматическая пушка 2А72, которая разносит в клочья не только легкобронированную технику, но и укрытия типа блиндажей и огневых точек, выпуская в секунду по 5 снарядов. Там, где не справляется пушка, в ход идут 10 управляемых ракет «Атака», модификации которых в зависимости от ситуации в состоянии уничтожить как любые современные танки с самой совершенной системой защиты, так и самые прочные ДОТы и ДЗОТы. Причем есть вариант ракет, которые делают это на расстоянии 10 км. Довершает дело старый добрый пулемет Калашникова, танковой модификации. Системы наблюдения позволяют обнаружить танк противника на расстоянии до 6 км днем и до 3 км в ночных условиях.

Весь этот комплекс приводит в движение двигатель мощностью 400 л.с., а широкие гусеницы обеспечивают ему отличную проходимость по поверхности различного типа. При потере связи с оператором «Уран-9» способен самостоятельно вернуться «к своим».

Модули, входящие в робототехнический комплекс, можно использовать отдельно друг от друга. Так, башню «Урана-9» можно снять и установить на другую платформу, получив новое орудие. А шасси комплекса готовы выполнять функции транспортной платформы.

У наших западных «партнеров» аналогов «девятки» пока нет, несмотря на их многолетнюю работу в данном направлении. [С-BLOCK]

"Корсар"

9 мая над Красной площадью пролетят также БПЛА «Корсар» — боевые машины, которые также обходятся без экипажа.

Над созданием БПЛА специалисты начали трудиться в 2012 году, а в 2015 году «Корсар» впервые поднялся в воздух и вскоре, после окончания испытаний, пошел в серийное производство.

В задачи робота входят проведение разведки, патрулирование местности и аэрофотосъемка. Конструкция «Корсара» впечатляет: при размахе крыльев в 6,5 м и длине фюзеляжа в 4,2 метра машина весит всего 200 кг и может 12 часов подряд кружить в воздухе на высоте 5 км, передавая на землю ценную информацию.

Данный дрон не является сугубо военным аппаратом, его также используют для наблюдения за дорожным движением. [С-BLOCK]

Су-57 Пожалуй, самая ожидаемая машина на Параде Победы — многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. Он также известен под рабочими названиями ПАК ФА и Т-50. Самая последняя разработка российских авиаконструкторов должна прийти на смену легендарным Су-27 и МиГ-29. Проектные работы стартовали ещё в начале 2000-х годов, и уже к 2004 году президенту В. Путину был представлен макет нового самолета. Первый летающий образец поднялся в небо в 2010 году, а к 2011-му смог преодолеть звуковой барьер.

Настоящие боевые испытания Су-57 прошел в начале 2018 года. Четыре истребителя были переброшены в Сирию , где в реальных боевых условиях проверку прошли системы вооружения самолета, а также защиты от пеленгации.

О технических характеристиках Су-57 известно мало, так как большая часть информации о нем засекречена. Самолет мало заметен для радаров благодаря технологии «Стелс», обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и хорошей маневренностью при больших перегрузках. [С-BLOCK]

Эти четыре вида вооружения анонсируются как изюминки парада, однако они явно не станут единственными новыми образцами техники. Так, по данным министерства обороны России, в 2017 году доля оснащения армии современным оружием составила 60%. Это дает простор для воображения. Окончательно всё станет ясно 9 мая на Красной площади.