Самолеты преткновения: НАТО может столкнуться с транспортными проблемами

Бундесвер и армии других стран НАТО в следующем году рискуют столкнуться с серьезными транспортными проблемами. Российская гражданская авиакомпания, чьи самолеты Ан-124 больше десяти лет перевозили основную часть тяжелой техники альянса, в частности, в Афганистан Мали , с января прекратит участие в этих операциях, поскольку не намерена продлевать соответствующий контракт с НАТО.

Первым эту новость распространило специализированное издание «Дойче феркерсцайтунг» (Deutsche Verkehrs-Zeitung): « Авиакомпания «Волга-Днепр» перестанет летать в интересах НАТО из Лейпцига ». В прошлые годы бундесвер часто приглашал фотографов и телеоператоров в аэропорт Лейпцига поснимать грандиозные транспортные самолеты. В самолеты КБ имени Антонова, способные откидывать носовую часть вместе с кабиной пилотов высоко наверх, грузились тяжелые орудия, танки, грузовые и боевые вертолеты, которые потом отправлялись в афганский Мазари-Шариф или в малийский Гао. У немецких ВВС нет собственных стратегических транспортных самолетов, способных перевозить такие грузы. Разработанные более 40 лет назад машины «Трансаль» (Transall) слишком малы для этого, как и новый «транспортник» А400М, поставки которого начались с почти 10-летней задержкой.

Договор с тогдашним российско-украинским совместным предприятием «Руслан» более десяти лет назад был подписан из-за весьма вероятных задержек с разработкой и строительством А400М. НАТО, выступавшая в роли заказчика по отношению ко всем участвовавшим в проекте странам, договорилась об определенном количестве летных часов для каждой из них на ограниченном количестве самолетов. А аэропорту Лейпциг/Галле с этого момента почти постоянно стояли готовые к взлету машины Ан-124. К тому же можно было заказать дополнительное время, в которое они могли быть доступны той или иной стране.

Частное логистическое соглашение получило сокращение «Стратегическое промежуточное решение по воздушным перевозкам» (Salis — Strategic AirLift Interim Solution). Два года назад уже возникали трудности с продлением контракта, когда участники СП — украинский производитель самолета и российская транспортная компания «Волга-Днепр» — после российской агрессии в отношении Украины отказались от дальнейшего сотрудничества. После долгих и утомительных переговоров НАТО удалось заключить с ними новые соглашения по отдельности, и обе стороны ( Россия и Украина) предложили альянсу свои Ан-124: 12 самолетов со стороны России и всего семь со стороны Украины.

Министерство обороны обосновало заключение сразу двух контрактов тем, что соглашение лишь с Россией могло бы обернуться ограничением эксплуатации самолетов в географическом плане. А в случае сделки только с Украиной количество самолетов было бы заведомо недостаточным.

Ответ на санкции?

Договоры с обоими партнерами истекают в конце этого года, но имеют пункты о продлении еще на три года, причем общая продолжительность аренды самолетов сократится с 1080 часов в прошлом году до 830 часов в 2019-м. Более половины времени приходится на российские машины.

При этом предстоящее в конце года расторжение контракта коснется не только крупнейшей логистической операции бундесвера, намеченной на лето, но и запланированного возвращения четырех транспортных вертолетов NH90 и еще четырех «Тигер» (Tiger), участвующих сейчас в миссии ООН в Мали, которых летом должны заменить вертолеты из Бельгии Иордании . Если контракт с «Волгой-Днепром» действительно не будет пролонгирован, НАТО и, соответственно, бундесверу в следующем году придется искать другие самолеты.

Конечно, транспортный флот бундесвера теперь постоянно растет за счет запоздалых поставок А400М, но возможности их использования будут существенно ограниченными, потому что они будут еще совершенствоваться и с целью доработки или устранения «детских болезней» должны будут постоянно летать на завод-производитель.

Представители оборонной отрасли в бундестаге предполагают, что объявленный отказ от пролонгации контракта со стороны «Волги-Днепра» является не чем иным, как ответом российского президента Владимира Путина на действующие санкции ЕС США против России. По словам представителя партии «зеленых» по вопросам военпрома Тобиаса Линднера (Tobias Lindner), этого исключать нельзя, потому что стратегические воздушно-транспортные перевозки — ахиллесова пята НАТО, и вполне возможно, что русские решили нанести альянсу удар по слабой точке. Теперь, по словам Линднера, срочно требуется «план Б», чтобы поддержать соответствующие возможности НАТО и, в частности, бундесвера.

Говорят, российская сторона объяснила отказ от сотрудничества с НАТО тем, что впредь намерена заниматься перевозкой только гражданских грузов, и больше не будет принимать заказы, связанные с грузами военного назначения.