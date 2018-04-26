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В ЮВО эскадрилья модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 при помощи бортового комплекса РЭБ ушла от ПВО условного противника
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В ЮВО эскадрилья модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 при помощи бортового комплекса РЭБ ушла от ПВО условного противника 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Задачи выполнялись в рамках плановой летной подготовки войск ПВО и авиации округа.
Пилоты модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа (ЮВО), базирующихся на Кубани, отработали скрытый проход через зону ПВО условного противника в составе звена и эскадрильи.
При выполнении лётно-тактических заданий летчики осваивали способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности с использованием бортовой системы радиоэлектронной борьбы.
Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.
При поражении наземных объектов летчики имитировали применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики применяли управляемые и неуправляемые ракеты по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам.
Задачи выполнялись в рамках плановой летной подготовки войск ПВО и авиации округа.
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