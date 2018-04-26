В ЮВО эскадрилья модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 при помощи бортового комплекса РЭБ ушла от ПВО условного противника

Задачи выполнялись в рамках плановой летной подготовки войск ПВО и авиации округа.

Пилоты модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа (ЮВО), базирующихся на Кубани, отработали скрытый проход через зону ПВО условного противника в составе звена и эскадрильи.

При выполнении лётно-тактических заданий летчики осваивали способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности с использованием бортовой системы радиоэлектронной борьбы.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

При поражении наземных объектов летчики имитировали применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики применяли управляемые и неуправляемые ракеты по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам.

Задачи выполнялись в рамках плановой летной подготовки войск ПВО и авиации округа.