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Чума для нацистов: легендарный штурмовик Ил-2 за 60 секунд
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Чума для нацистов: легендарный штурмовик Ил-2 за 60 секунд 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о легендарном российском штурмовике Ил-2, который внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной Войне.
Ил-2 изначально создавался как штурмовик. Многослойная броня была конструктивным элементом и несла нагрузку, что позволило снизить массу конструкции.
Самолет изначально был сконструирован двухместным, однако на испытаниях этот вариант машины показал характеристики, которые не удовлетворили военных. В результате было принято решение о создании одноместного штурмовика, а на месте стрелка был установлен дополнительный топливный бак.
Однако боевые столкновения показали уязвимость машины перед истребителями противника при их заходе с задней полусферы. Уже серийная машина в кратчайшие сроки была вновь переделана в двухместный вариант.
Самолет принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны, а также в Советско-японской войне.
Штурмовик получился очень живучим. Были нередки случаи, когда машина возвращалась на базу с более чем 200 пробоинами.
Самолеты могли использоваться для нанесения ударов как по наземным целям (живой силе, бронетехнике, укрепленным пунктам), такт и для борьбы с бомбардировщиками и разведки.
У нацистов получил прозвище «Бетонный самолет», «Железный Густав», а также, по некоторым советским послевоенным источникам, «Schwarzen Tod», что в переводе с немецкого означает «Чума», а дословно — «Черная смерть».
Вооружение составляли авиационные пушки, пулеметы, бомбы различного калибра и реактивные снаряды.
Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом не только Второй Мировой войны, но и во всей истории авиации. Всего было построено 36183 самолета. Превосходит этот показатель только легкий гражданский самолет Cessna-172, производство которого было начато в 1956 году и продолжается до сих пор.
Самолет установлен как памятник во многих российских городах, есть во многих музеях авиации. Однако летающих штурмовиков по состоянию на 2018 год всего два. Один находится в США, а второй восстановили в Новосибирске. Первый полет возрожденная машина совершила в 2017 году.
Важно подчеркнуть, что самолет был бережно восстановлен с учетом исторических особенностей машины и материалов эпохи 1940-х годов.
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