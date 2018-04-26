В Москве проведут учения по противопожарной безопасности на природе

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Учения по противопожарной безопасности на природе проведут 27 апреля в Москве под руководством заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова , сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

"27 апреля 2018 года под руководством председателя КЧС и ПБ Москвы Петра Бирюкова состоятся учения, цель которых — отработка действий органов управления сил и средств территориальных звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по тушению природного пожара на сопредельных территориях города Москвы и Московской области ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к учениям будут привлечены силы и средства столичного управления МЧС России , департаментов комплекса городского хозяйства, подведомственных им организаций, префектур административных округов. Особое внимание будет уделено вопросам организации управления и взаимодействия сил федеральных органов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций города.

"По тактическому замыслу учений, в результате неосторожного обращения с огнем граждан, проводящих отдых на природной территории, начался условный пожар. Быстро развиваясь по сухой траве, огонь перекинулся на садовые постройки садоводческого товарищества, зелёные насаждения и продолжает распространяться в направлении деревни Зыбино. Существует угроза распространения огня на жилые и хозяйственные постройки деревни, угроза повреждения линий электропередач, а также угроза воздействия тепловой энергии на газораспределительный пункт и электротрансформатор. Пять человек, попытавшихся самостоятельно потушить огонь, получили отравление продуктами горения", — рассказали в КГХ.

В ходе учений будут продемонстрированы практические действия сил и средств по тушению условного природного пожара. «Всего в учении будет задействовано порядка 200 человек и 70 единиц техники, в том числе 6 вертолетов Московского авиационного центра и добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда „Ангел“, беспилотный летательный аппарат, 2 катера, 8 надувных лодок, кинологический расчет, а также инженерная и аварийно-восстановительная техника комплекса городского хозяйства Москвы», — заключили в комплексе.