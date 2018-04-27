Ещё
П. Бирюков: Особый противопожарный режим будет введен в Москве с 28 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

П. Бирюков: Особый противопожарный режим будет введен в Москве с 28 апреля 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Особый противопожарный режим вводится в Москве с 28 апреля 2018 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«С завтрашнего дня мы вводим в Москве особый противопожарный режим с тем, чтобы не допустить возгораний. Наша главная задача — вести профилактическую работу: привлечение авиации, беспилотных средств, добровольных подразделений, таких как ГБУ «Автомобильные дороги». А штатный состав МЧС и департамента по вопросам гражданской обороны будет находиться в постоянной готовности и вести боевое дежурство», — заявил он.
По словам П. Бирюкова, 27 апреля были проведены учения по ликвидации очаговых и глобальных возгораний. «В них приняли участия более 70 единиц техники, более 200 человек личного состава: не только сотрудники МЧС и департамента по гражданской обороне, но и добровольческие подразделения и сотрудники ГБУ „Автомобильные дороги“. Также была применена авиация», — отметил заммэра.
Агентство «Москва»: последние новости
Законопроект об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей внесен в Госдуму Московские школьники вернулись из арктической экспедиции в столицу Вертолет МАЦ эвакуировал подростка после падения с четвертого этажа на востоке Москвы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине240
Путин заявил о новом Атласе мира127
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН31
На Украине захотели забрать Крымский мост114
В США рассекречен доклад с обвинениями в адрес России15
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение