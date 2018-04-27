П. Бирюков: Особый противопожарный режим будет введен в Москве с 28 апреля

Особый противопожарный режим вводится в Москве с 28 апреля 2018 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«С завтрашнего дня мы вводим в Москве особый противопожарный режим с тем, чтобы не допустить возгораний. Наша главная задача — вести профилактическую работу: привлечение авиации, беспилотных средств, добровольных подразделений, таких как ГБУ «Автомобильные дороги». А штатный состав МЧС и департамента по вопросам гражданской обороны будет находиться в постоянной готовности и вести боевое дежурство», — заявил он.

По словам П. Бирюкова, 27 апреля были проведены учения по ликвидации очаговых и глобальных возгораний. «В них приняли участия более 70 единиц техники, более 200 человек личного состава: не только сотрудники МЧС и департамента по гражданской обороне, но и добровольческие подразделения и сотрудники ГБУ „Автомобильные дороги“. Также была применена авиация», — отметил заммэра.