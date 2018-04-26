В ЦВО более 800 призывников участвуют в экспериментальном психологическом тестировании

Впервые применяются обновленные тестовые методики, которые планируется внедрить во все воинские части Вооруженных сил РФ в 2019 году.

Более 800 призывников задействованы в апробации экспериментальных методик по психологическому тестированию в Центральном военном округе.

Впервые применяются обновленные тестовые методики, которые планируется внедрить во все воинские части Вооруженных сил РФ в 2019 году. При помощи новейшей разработанной системе тестирования, которая состоит из девяти методик, психологи могут наиболее точно определить морально-психологические и деловые качества военнослужащего в боевой, а также его способность выполнять боевые задачи.