В ЦВО более 800 призывников участвуют в экспериментальном психологическом тестировании 

Впервые применяются обновленные тестовые методики, которые планируется внедрить во все воинские части Вооруженных сил РФ в 2019 году.
Более 800 призывников задействованы в апробации экспериментальных методик по психологическому тестированию в Центральном военном округе.
Впервые применяются обновленные тестовые методики, которые планируется внедрить во все воинские части Вооруженных сил РФ в 2019 году. При помощи новейшей разработанной системе тестирования, которая состоит из девяти методик, психологи могут наиболее точно определить морально-психологические и деловые качества военнослужащего в боевой, а также его способность выполнять боевые задачи.
Всего в эксперименте принимают участие пять воинских частей Министерства обороны России, две из них дислоцируются в ЦВО.