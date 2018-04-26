Пассажиров и членов экипажа аварийно севшего на Алтае Ми-8 эвакуировали в Барнаул 

БАРНАУЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Всех находившихся в вертолете Ми-8, который совершил аварийную посадку в Алтайском крае, эвакуировали в административный центр региона — город Барнаул, сообщил ТАСС начальник ЕДДС Залесовского района, где приземлился вертолет, Иван Стенников.
Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтайавиа» совершил аварийную посадку в селе Видоново Залесовского района Алтайского края в связи с технической неисправностью двигателя, никто не пострадал. По данному факту следователи проводят проверку. На борту, по предварительным данным, находилось пять пассажиров и три члена экипажа.
"Их уже вывезли, за ними прилетел вертолет МЧС, который экипаж забрал, эвакуировал, пострадавших там не было. Выставили охрану, в настоящий момент охраняют работники полиции этот вертолет, а утром с ним будут дальнейшие разборки проводить — ремонт и так далее", — сказал Стенников.
По словам руководителя районной ЕДДС вертолет сел в поле. Как пояснили ТАСС в компании «Алайавиа», которой принадлежит вертолет, пилот принял решение совершить посадку в связи с внештатной ситуацией. «Решение оказалось верное — благодаря этому вертолет в целости и экипаж. Все вертолеты у нас всегда проходят техническое обслуживание», — сказал собеседник агентства.
"Алтайавиа" — одна из крупных частных авиакомпаний в Сибири с сетью посадочных площадок. Это вертолетный комплекс, оказывающий услуги по аренде, продаже, базированию, техническому обслуживанию вертолетов. Является официальным дилером Robinson Helicopter Company в России. Имеет сертификат эксплуатанта на право осуществлять коммерческие воздушные перевозки, на выполнение авиационных работ, свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.