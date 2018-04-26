Пассажиров и членов экипажа аварийно севшего на Алтае Ми-8 эвакуировали в Барнаул

БАРНАУЛ , 26 апреля. / ТАСС /. Всех находившихся в вертолете Ми-8, который совершил аварийную посадку в Алтайском крае , эвакуировали в административный центр региона — город Барнаул, сообщил ТАСС начальник ЕДДС Залесовского района, где приземлился вертолет, Иван Стенников.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтайавиа» совершил аварийную посадку в селе Видоново Залесовского района Алтайского края в связи с технической неисправностью двигателя, никто не пострадал. По данному факту следователи проводят проверку. На борту, по предварительным данным, находилось пять пассажиров и три члена экипажа.

"Их уже вывезли, за ними прилетел вертолет МЧС , который экипаж забрал, эвакуировал, пострадавших там не было. Выставили охрану, в настоящий момент охраняют работники полиции этот вертолет, а утром с ним будут дальнейшие разборки проводить — ремонт и так далее", — сказал Стенников.

По словам руководителя районной ЕДДС вертолет сел в поле. Как пояснили ТАСС в компании «Алайавиа», которой принадлежит вертолет, пилот принял решение совершить посадку в связи с внештатной ситуацией. «Решение оказалось верное — благодаря этому вертолет в целости и экипаж. Все вертолеты у нас всегда проходят техническое обслуживание», — сказал собеседник агентства.