Член редколлегии Тэцуро Косака: в руках Трампа козырь под названием «14 июня начнется война между США и КНДР»

Президент Трамп назвал позитивным шагом заявление КНДР о прекращении новых ядерных испытаний, однако все же он относится к этой проблеме осмотрительно: «До развязки пока далеко. Может все сложиться хорошо, а может и плохо». Что будет, если все пойдет плохо? Ключ к тому, чтобы объяснить это, находится в том, что встреча глав США и КНДР должна состояться не позднее начала июня.

Последовательная стратегия министра обороны США Джеймса Мэттиса

В результате удара США, Великобритании Франции по администрации Асада 14 апреля в очередной раз подтвердилось: президент Трамп придает важное значение советам министра обороны США Джеймса Мэттиса. Глава американского оборонного ведомства всеми силами старается избежать крупномасштабного военного столкновения на Ближнем Востоке между крупными державами, которое может произойти в результате сильного противодействия со стороны России Ирана , вызванного ударом по сирийскому правительству. Трамп принял этот курс.

«Воюющий монах» Мэттис известен как почитатель прусского военачальника Карла фон Клаузевица. Клаузевиц говорил: «…тот, кто этим насилием пользуется, ничем не стесняясь и не щадя крови, приобретает огромный перевес над противником, который этого не делает». Я слышал, что Мэттис развил эту фразу: он исходит из принципа «победить без кровопролития, будучи готовым к нему».

В соответствии с этим принципом министерство обороны США и американские войска, возглавляемые Мэттисом, последовательно усиливают военное давление на КНДР и постоянно показывают готовность к войне, если она станет неизбежной.

Этой весной глава американского оборонного ведомства объявил о намерении отправить в июне к берегам Японии плавучий госпиталь «Мерси» (Mercy) ВМС США. В соответствии с международным военным правом врагу запрещено атаковать медицинские суда, которые направляются в зону боевых действий и занимаются лечением раненых солдат союзников. Недавно американские войска также впервые провели уникальные учения по эвакуации самолетами в США американских граждан, проживающих в Южной Корее. Все это — небывалые доселе действия.

Трамп подчеркнул, что если встрече глав США и КНДР суждено осуществиться, она должна состояться в период с мая по начало июня. Я размышлял над тем, почему крайний срок — начало июня. И обратил внимание на такой факт: в ночь на 14 июня будет новолуние, другими словами, ночью не будет лунного света, что означает кромешную тьму. Это — лучший момент для внезапного удара.

Возможно, сейчас американские войска приводят в боевую готовность силы для внезапного нападения на ядерные и ракетные объекты КНДР 14 июня, что является военными действиями, необходимыми для того, чтобы довести давление на КНДР до максимума. Можно предположить, что время проведения встречи руководителей США и КНДР связано с этим.

Если к началу июня КНДР даст ответ, который убедит США, стабильность Северо-Восточной Азии сохранится. Но пока КНДР не сказала ни слова о самом главном — уничтожении ядерного оружия и баллистических ракет. Более того, Пхеньян ведет себя крайне бесцеремонно, пытаясь сделать предметом переговоров только закрытие ненужных ядерных полигонов, где уже прошли испытания.

В ходе удара в Сирии 14 апреля (два дня до новолуния) наступательная мощь американских войск превзошла российские системы ПВО. Другими словами, если американские войска атакуют КНДР, которая пользуется аналогичными системами ПВО российского производства, при помощи крылатых ракет и стелс-бомбардировщиков, как показали военные действия в Сирии, это определенно принесет результаты. Мэттис также избежал ситуации, при которой основные силы американских войск застряли бы на Ближнем Востоке.

Если представить, что после внезапного удара КНДР пошла бы на возмездие, атаковав Сеул и американские военные базы в РК, вооруженные силы США также увеличили бы масштаб военных действий, приняв во внимание возможность свержения режима Ким Чен Ына

КНДР может показать США намерения Ким Чен Ыа: или же он решится на возмездие или, как и сирийские власти, отдаст приоритет сохранению авторитарной системы, безропотно смирившись с ограниченным ударом американских войск.

В Японии распространяется самоуспокоенность

У меня складывается впечатление, что в Японии распространяется самоуспокоенность: риск КНДР снижается. Но ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. В этой связи мне вспоминается ситуация в середине 1990-х годов, я работал журналистом японского министерства обороны. КНДР оказалась тогда на грани продовольственного кризиса из-за длительных дождей. Возникла опасность военного нападения КНДР на США, Японию и Южную Корею. Обстановка сложилась чрезвычайно напряженная, но японские и американские военные чиновники вели себя очень тихо.

Предполагалось, что время «Ч» военного удара КНДР было назначено на новолуние. В тот день ворота министерства обороны охраняли не обычные подразделения сил самообороны, которые обычно занимаются этим, а элита сухопутных сил самообороны — воздушно-десантная часть.

К счастью, возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове тогда удалось избежать, однако военные испытывали громадное напряжение. На днях я прогулялся по району Роппонги мимо входа в министерство обороны, там была привычная суета мирного времени. Нынешняя атмосфера очень напоминает обстановку тех времен.