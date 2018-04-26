В Star Conflict состоялось глобальное обновление космического флота

Релиз обновления 1.5.0 Journey для многопользовательского космического симулятора Star Conflict стал началом глобального пересмотра всей космической флотилии. И вот наконец преобразование завершено. С выходом патча 1.5.2 игроки могут начинать осваивать заново знакомые корабли и открывать новые тактические возможности в сражениях.

Космическим капитанам 16-17 рангов теперь доступны четыре совершенно новых корабля, оснащённых спецмодулями для атаки или защиты. Игроки получат дальнобойный фрегат Империи Project 101, перехватчик Федерации Spike, штурмовик-заградитель Иерихона Singularity и перехватчик РЭБ Иерихона Zhen.

Новые орудия и боевые модули появились у перехватчиков разведки и инженерных фрегатов. Они не только меняют модели кораблей, но и дают новые тактические возможности в бою. Для примера, перехватчик Swarm теперь может сбивать с толку врагов собственным голографическим двойником. Разведчику Dvergr Knight модуль «Призрак» позволит на время пропасть с радаров, при этом продолжая стрельбу. Новые модули и модификаторы мгновенно переместят корабль Gram к кораблю союзника для починки корпуса. А корабль Styx получит уникальный модуль «Маятник», который способен работать как в режиме обороны, увеличивая защиту союзных кораблей, так и при нападении, повышая шансы союзников нанести критический удар.

Для обоих классов кораблей доступны новые орудия, в числе которых лазеры, плазмаганы и даже нано-дроны. Подробнее обо всех изменениях и нововведениях можно узнать на официальном сайте.