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В Star Conflict состоялось глобальное обновление космического флота
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В Star Conflict состоялось глобальное обновление космического флота 

Игромания.ру 36 минут назад
Фото: Игромания.ру
Релиз обновления 1.5.0 Journey для многопользовательского космического симулятора Star Conflict стал началом глобального пересмотра всей космической флотилии. И вот наконец преобразование завершено. С выходом патча 1.5.2 игроки могут начинать осваивать заново знакомые корабли и открывать новые тактические возможности в сражениях.
Космическим капитанам 16-17 рангов теперь доступны четыре совершенно новых корабля, оснащённых спецмодулями для атаки или защиты. Игроки получат дальнобойный фрегат Империи Project 101, перехватчик Федерации Spike, штурмовик-заградитель Иерихона Singularity и перехватчик РЭБ Иерихона Zhen.
Новые орудия и боевые модули появились у перехватчиков разведки и инженерных фрегатов. Они не только меняют модели кораблей, но и дают новые тактические возможности в бою. Для примера, перехватчик Swarm теперь может сбивать с толку врагов собственным голографическим двойником. Разведчику Dvergr Knight модуль «Призрак» позволит на время пропасть с радаров, при этом продолжая стрельбу. Новые модули и модификаторы мгновенно переместят корабль Gram к кораблю союзника для починки корпуса. А корабль Styx получит уникальный модуль «Маятник», который способен работать как в режиме обороны, увеличивая защиту союзных кораблей, так и при нападении, повышая шансы союзников нанести критический удар.
Для обоих классов кораблей доступны новые орудия, в числе которых лазеры, плазмаганы и даже нано-дроны. Подробнее обо всех изменениях и нововведениях можно узнать на официальном сайте.
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