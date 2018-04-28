Объединенному штабу ОДКБ исполнилось 15 лет

Объединенный штаб Организации, являясь постоянно действующим рабочим органом, напомним, отвечает за подготовку предложений по военной составляющей ОДКБ. На него возлагаются задачи, связанные с формированием, функционированием и применением войск (Коллективных сил) ОДКБ, подготовкой и проведением совместно с оборонными ведомствами государств — членов Организации, совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специалистов для вооруженных сил государств — членов ОДКБ.

Объединенный штаб ОДКБ, начальником которого является российский генерал-полковник Анатолий Сидоров , также занимается разработкой основ формирования системы коллективной безопасности, подготовкой предложений по функционированию и применению Коллективных сил ОДКБ, а также планированием совместной подготовки органов управления и формирований Коллективных сил ОДКБ.

Подводя итоги пятнадцатилетней деятельности Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров сделал заявление. «Уверенно констатирую, что нам и нашим предшественникам удалось сделать многое и многое удалось сделать впервые. Наличие дееспособного силового потенциала является спецификой ОДКБ. За прошедшие годы роль Объединенного штаба ОДКБ в вопросах развития военной составляющей Организации существенно возросла, и мы не остановимся на достигнутом. Нам многое еще предстоит сделать для развития и совершенствования системы коллективной безопасности ОДКБ, способной эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы военной безопасности, играть стабилизирующую роль в Восточно-Европейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности», — сказал он.

За период с 2004 по 2016 год при активной роли Объединенного штаба в Организации сформированы Коллективные силы оперативного реагирования, Миротворческие силы и Коллективные авиационные силы. Созданы объединенные системы ПВО в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности, Единая региональная система противовоздушной обороны Российской Федерации Республики Казахстан . Особенно совершенствовались вопросы миротворческой деятельности в формате ОДКБ.

Новым структурным подразделением Объединенного штаба и важным элементом системы коллективной безопасности Организации стал Центр кризисного реагирования ОДКБ. Он предназначен для организационной, информационно-аналитической и информационно-технологической поддержки деятельности уставных и рабочих органов ОДКБ в интересах своевременного принятия решений, направленных на обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета государств — членов ОДКБ в рамках кризисного реагирования.

Особой спецификой ОДКБ является наличие дееспособного и мощного силового потенциала, готового к немедленному реагированию на любой вызов и угрозу безопасности в зоне ответственности ОДКБ. В настоящее время создана и функционирует система коллективной безопасности Организации, ключевым элементом которой являются силы и средства, формирование которых осуществляется как на многосторонней, так и на двусторонней основах.

В состав Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ входят наиболее боеготовые и мобильные соединения, воинские части и формирования сил специального назначения всех шести государств — членов Организации. Общая численность КСОР ОДКБ составляет около 18 тысяч человек.

В Центральноазиатском регионе коллективной безопасности созданы Коллективные силы быстрого развертывания, общая численность которых составляет около 5 тысяч человек. Это высоко подготовленные, хорошо технически оснащенные (преимущественно десантно-штурмовые и горно-стрелковые) подразделения государств — членов ОДКБ Центральноазиатского региона.

Численность Миротворческих сил ОДКБ, в состав которых для выполнения миротворческих задач государствами — членами ОДКБ на постоянной основе выделены военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, составляет около 3600 человек.

В Коллективные авиационные силы ОДКБ входят авиационные формирования военно-транспортной (транспортной) и специальной авиации вооруженных сил, органов безопасности и внутренних дел (полиции), а также органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

Одной из актуальных задач на современном этапе развития коллективной безопасности является завершение создания систем противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности с последующим их интегрированием в Единую систему противовоздушной и противоракетной обороны Организации.

Сегодня на двусторонней основе создана и развивается Единая региональная система ПВО России и Белоруссии . Ведется работа и по созданию объединенной системы ПВО в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. В прошлом году, при координирующей роли Объединенного штаба ОДКБ был кардинально изменен порядок проведения совместных учений Войск (Коллективных сил) ОДКБ. Тогда было проведено первое совместное оперативно-стратегическое учение под условным наименованием «Боевое братство». В ходе него отрабатывались меры по предотвращению военного конфликта, его разрешению и восстановлению мира на едином военно-политическом и оперативно-стратегическом фоне. В ходе учения были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, более 2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов.

В нынешнем году в формате ОДКБ спланированно более 44 совместных мероприятий. Основным мероприятием станет совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018».