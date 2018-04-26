В городах Восточной Сибири и Дальнего Востока состоялись первые тренировки парадных расчетов войск ВВО

Всего в военных парадах в День Победы будут задействованы 20 батальонов, 98 рот — это более 7,5 тыс. военнослужащих и порядка 330 единиц техники. От других силовых ведомств примут участие около 2,8 тыс. человек.

Сразу в нескольких городах Восточной Сибири и Дальнего Востока состоялись первые тренировки парадных расчетов войск Восточного военного округа.

Так, вечерняя тренировка под руководством временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Александра Чайко состоялись в Хабаровске на площади Ленина, во Владивостоке подобное мероприятие прошло на площади Борцов за власть Советов,

На тренировки привлекались также и механизированные колонны.

Уссурийске ( Приморский край ) на Центральной площади состоялась репетиция пеших парадных расчетов, а в Белогорске ( Амурская область ) тренировка прошла в дневное время на площади Победы.

Улан-Удэ, 9 мая текущего года военные парады с привлечением военной техники пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите Южно-Сахалинске . В остальных гарнизонах округа запланировано прохождение войск торжественным маршем.

Всего в военных парадах будут задействованы 20 батальонов, 98 рот — это более 7,5 тыс. военнослужащих и порядка 330 единиц техники. От других силовых ведомств — около 2,8 тыс. человек.

Самый масшабный парад пройдет в Хабаровске, где дислоцируется штаб Восточного военного округа.