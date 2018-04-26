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Станет ли Израиль атаковать С-300 в Сирии?
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Станет ли Израиль атаковать С-300 в Сирии? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В понедельник в «Уолл-Стрит Джорнал» появилась статья, автор которой призывает Москву к осторожности, утверждая, что Россия и без того подталкивает кровных врагов в этом регионе все ближе к войне. Иран мог промолчать о том, что в ходе недавнего израильского удара по базе в Сирии погибли семеро иранцев, в том числе, четыре офицера сил «Кудс», пишет Деннис Росс (Dennis Ross), однако Россия решила уличить Израиль в нападении, и теперь Иран уже не может молчать. Это увеличивает вероятность ответных действий со стороны Тегерана, который должен как-то сохранить честь мундира.
В такой обстановке Израиль предупредил Россию, что те зенитно-ракетные комплексы, которые она собирается поставить Сирии, окажутся в перекрестье прицела израильских ВВС. Российское Министерство обороны на этой неделе подтвердило сообщения о том, что оно планирует поставить режиму Башара аль-Асада свои комплексы С-300, на что не преминул отреагировать израильский министр обороны Авигдор Либерман.
«Надо предельно ясно сказать следующее — если кто-то начнет вести огонь по нашим самолетам, мы его уничтожим, — заявил Либерман, согласно сообщению газеты «Гаарец». — Нам важно, чтобы те системы вооружений, которые русские поставляют в Сирию, не использовались против нас. Если они будут использованы против нас, мы будем действовать против них».
Российские руководители, слова которых приводятся в первых российских сообщениях о поставках С-300, предупредили о недопустимости нанесения ударов по этой технике. По их словам, если Израиль их атакует, последствия для него будут «катастрофические».
Либерман сообщил, что системы С-300 уже используются в Сирии, однако только для прикрытия российских военных объектов. Министр подчеркнул, что «против Израиля они пока не применяются».
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