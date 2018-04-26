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Авиазавод на Урале намерен полностью локализовать производство самолетов Diamond в 2019 г.
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Авиазавод на Урале намерен полностью локализовать производство самолетов Diamond в 2019 г. 

ТАСС 33 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, Свердловская область) планирует полностью локализовать производство самолетов Diamond в 2019 году, сообщили в четверг в департаменте информполитики региона.
"Уральский завод гражданской авиации планирует в 2019 году локализовать производство самолетов Diamond DA-42Т, включая композитные материалы", — говорится в сообщении. В департаменте добавили, что об этом представители завода сообщили министру промышленности и науки Свердловской области Сергею Пересторонину, который посетил предприятие.
По словам Пересторонина, завод успешно реализует несколько перспективных проектов, вносит вклад в развитие российского самолетостроения. «Принципиально важно, что на базе свердловского предприятия формируется авиастроительный кластер», — отметил он.
Уральский завод гражданской авиации входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), является членом ассоциации «Союз авиационного двигателестроения». Завод большей частью занимается ремонтом силовых установок для вертолетов разработки КБ Миля и Камова.
О самолете
По данным УЗГА, 8 ноября 2017 года состоялся дебютный полет самолета Да-42Т — российской версии австрийских самолетов Diamond. 16 декабря завершены летные испытания первой серийной партии. Двухдвигательный учебно-тренировочный самолет ДА-42Т выпускается с учетом требований российских стандартов — бортовое оборудование уже полностью российского производства. Сейчас процент локализации воздушного судна составляет порядка 30%.
Вузы и авиационные училища выразили свою заинтересованность в учебно-тренировочном самолете, и уже сегодня заключено несколько контрактов на поставку крупной партии ДА-42Т для обучения пилотов гражданской авиации. Ключевые заказчики -Ульяновский институт гражданской авиации и Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Помимо учебных заведений, самолеты приобретаются компаниями-разработчиками для тестирования различных видов бортового оборудования собственной разработки. Подходит Даймонд-42Т для корпоративных нужд и туризма.
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