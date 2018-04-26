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Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море
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Отряд кораблей Балтфлота вошел в Средиземное море 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Отряд кораблей Балтийского флота в составе фрегата «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» зашел в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту Роман Мартов.
Мартов отметил, что отряд кораблей завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.
«За время перехода через Атлантику экипажи кораблей совершенствовали морскую выучку, провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла», — приводит его слова РИА «Новости».
В ближайшее время корабли перейдут к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, там будут пополнены запасы корабля.
На прошлой неделе бельгийский фрегат «Луиз-Мария» устроил преследование российского сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена».
В субботу, 21 апреля, в акваторию Средиземного моря вошли сторожевые корабли ВМФ России «Пытливый» и «Сметливый».
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