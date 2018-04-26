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В Крыму обезвредили немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны
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В Крыму обезвредили немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пиротехники МЧС и инженерные подразделения Черноморского флота обезвредили найденную в районе военного аэропорта «Бельбек» немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны, сообщает в четверг МЧС РФ.
Толстостенная авиабомба «SD-50» предназначалась для поражения долговременных и полевых защитных сооружений, бронетехники и живой силы. Вес авиабомбы — 50 килограммов, из них 16 — это взрывчатка. Осколки бомбы разлетаются в радиусе 600 метров.
"Инженерные подразделения Черноморского флота РФ и пиротехники Специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю провели совместную операцию по обезвреживанию снаряда", — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в МЧС, отвезти бомбу на полигон было невозможно из-за ее конструктивных особенностей, поэтому саперы взорвали боеприпас на месте обнаружения. Чтобы исключить возможный разлет осколков и погасить ударную волну, спасатели выстроили специальный вал из мешков с песком и засыпали снаряд землей.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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