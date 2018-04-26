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Боевые корабли Каспийской флотилии ЮВО впервые прошли через Волго-Донской судоходный канал
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Боевые корабли Каспийской флотилии ЮВО впервые прошли через Волго-Донской судоходный канал 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Отряд кораблей в составе рейдового тральщика, водолазного катера, артиллерийского катера типа «Шмель», а также буксира успешно преодолели 13 шлюзов, обеспечивающих переход через водные бассейны с различными уровнями воды.
Боевые корабли Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) впервые прошли через Волго-Донской судоходный канал.
Отряд кораблей в составе рейдового тральщика, рейдового водолазного катера, артиллерийского катера типа «Шмель», а также рейдового буксира успешно преодолели 13 шлюзов, обеспечивающих переход через водные бассейны с различными уровнями воды.
Из Каспийского моря сводный отряд кораблей объединения совершает переход в Ростов-на-Дону, где пройдет демонстрация сил флота в рамках празднования 100-летия образования Южного военного округа — преемника Северо-Кавказского военного округа.
5 мая в Ростове-на-Дону пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные юбилею.
На Театральной площади города состоится сухопутный парад с прохождением механизированной колонны современных образцов военной техники, на городской набережной в кильватер выстроятся боевые корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота.
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