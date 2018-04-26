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Экипажи пилотажной группы «Стрижи» примут участие в акции «Авиация глазами детей»
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Экипажи пилотажной группы «Стрижи» примут участие в акции «Авиация глазами детей» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29.
Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» примут участие в социальной акции «Авиация глазами детей» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29.
Экипажи «Стрижей» отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры «петля Нестерова», «Бочка», «Зеркало», «Плотный ромб», «Колокол», «Ухо», «Роспуск» и многие другие.
Акция «Авиация глазами детей» пройдет 27 апреля на базе подмосковного аэродрома Мячково.
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