Экипажи пилотажной группы «Стрижи» примут участие в акции «Авиация глазами детей»

Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29.

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» примут участие в социальной акции «Авиация глазами детей» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29.

Экипажи «Стрижей» отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры «петля Нестерова», «Бочка», «Зеркало», «Плотный ромб», «Колокол», «Ухо», «Роспуск» и многие другие.

Акция «Авиация глазами детей» пройдет 27 апреля на базе подмосковного аэродрома Мячково.