В штабе ЮВО в Ростове-на-Дону провели тренировку по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

По её замыслу, в одном из помещений штаба произошло возгорание. В здании через средства оповещения была объявлена эвакуация, после чего пожарная команда обнаружила, локализовала и погасила огонь.

В Ростове-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа, проведена тренировка по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В рамках отработки поступившей вводной дежурное подразделение ликвидировало пожар в одном из зданий штаба ЮВО.

По замыслу тренировки, в одном из помещений штаба произошло возгорание.

В здании через средства оповещения была объявлена эвакуация, после чего пожарная команда обнаружила, локализовала и ликвидировала очаг возгорания.

Помимо этого, военнослужащими были отработаны вопросы, связанные с эвакуацией травмированных людей, проведением радиационной, химической и биологической разведки.

Безопасность и регулирование движения на проезжей части в районе проведения тренировки обеспечили инспекторы военной полиции и ВАИ.

Всего в тренировке было задействовано до 70 военнослужащих и 10 единиц техники.