Флотилия ВМС НОАК вернулась в порт Циндао после завершения маневров в западной части Тихого океана, ЮКМ и ВКМ 

Циндао, 26 апреля /Синьхуа/ — Флотилия Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая /ВМС НОАК/ в четверг вернулась в порт Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая после завершения маневров в западной части Тихого океана, Южно-Китайском море /ЮКМ/ и Восточно-Китайском море /ВКМ/.
В состав флотилии входили авианосец «Ляонин», подводные лодки, боевые корабли, а также истребители и вертолеты корабельного базирования.
Напомним, что корабли отправились в дальнее плавание по завершении масштабного парада, прошедшего в акватории Южно-Китайского моря 12 апреля.
За прошедшие дни флотилия вышла в западную часть Тихого океана через пролив Баши и в Восточно-Китайское море через пролив Мияко. В рамках учений был отработан проход через зоны патрулирования подводных лодок, взлеты и посадки палубных самолетов и вертолетов в сложных условиях, а также тактические тренировки.
Маневры в западной части Тихого океана, ЮКМ и ВКМ нацелены на повышение боеспособности авиационной группы. Все намеченные задачи были выполнены, сообщили в командном пункте флотилии.