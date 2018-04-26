Ещё
Флотилия ВМС НОАК вернулась в порт Циндао после завершения маневров в западной части Тихого океана, ЮКМ и ВКМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Флотилия ВМС НОАК вернулась в порт Циндао после завершения маневров в западной части Тихого океана, ЮКМ и ВКМ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Циндао, 26 апреля /Синьхуа/ — Флотилия Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая /ВМС НОАК/ в четверг вернулась в порт Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая после завершения маневров в западной части Тихого океана, Южно-Китайском море /ЮКМ/ и Восточно-Китайском море /ВКМ/.
В состав флотилии входили авианосец «Ляонин», подводные лодки, боевые корабли, а также истребители и вертолеты корабельного базирования.
Напомним, что корабли отправились в дальнее плавание по завершении масштабного парада, прошедшего в акватории Южно-Китайского моря 12 апреля.
За прошедшие дни флотилия вышла в западную часть Тихого океана через пролив Баши и в Восточно-Китайское море через пролив Мияко. В рамках учений был отработан проход через зоны патрулирования подводных лодок, взлеты и посадки палубных самолетов и вертолетов в сложных условиях, а также тактические тренировки.
Маневры в западной части Тихого океана, ЮКМ и ВКМ нацелены на повышение боеспособности авиационной группы. Все намеченные задачи были выполнены, сообщили в командном пункте флотилии.
ИА Синьхуа: последние новости
Уровень воды в Мертвом море непрерывно снижается На Курилах проводятся масштабные военные учения Атомную подлодку, три корабля и 46 ракет "Калибр" получил ВМФ России в первом квартале 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…206
Макаревич снова оскорбил россиян501
Умерла звезда сериала «Сваты»50
У Клюева нашли тяжелую болезнь27
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии14
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:27
Фестиваль «Московское долголетие-2018» открылся на ВДНХ
Новости Москвы
00:28
Синоптики рассказали о погоде на майские праздники
Погода Новости Москвы
00:39
В Москве стартовало обучение волонтеров к Дню Победы
Общество Новости Москвы
00:39
Несколько станций метро изменят работу
Новости Москвы
01:21
На российской авиабазе в Сирии заметили нового «Тора»
Оружие Армия
00:08
Нетребко довела до слез посланием о Хворостовском
Шоу-бизнес
00:57
Агутин рассказал о состоянии Преснякова-старшего
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение