Колонну военной техники на параде Победы в Самаре возглавит танк Т-34

В параде Победы, который пройдет на площади Куйбышева в Самаре 9 мая, примут участие 27 расчетов Министерства обороны РФ , других силовых министерств и ведомств. Общая численность войск составит 1831 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— В составе механизированной колонны пройдут 44 образца вооружения и военной техники. Среди них — танки Т-72, самоходные артиллерийские установки «МСТА-С», реактивные системы залпового огня «УРАГАН», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП-2. Возглавит колонну легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, — сообщили в правительстве.

Начало парада в 10:00. После прохождения по площади имени Куйбышева расчеты и военная техника пройдут по улице Молодогвардейской до улицы Полевой, где их смогут увидеть все желающие. А на площадь тем временем выйдут участники акции «Бессмертный полк». Подробную информацию об ее организации и бесплатной распечатке фотографий читайте в нашей новости.

После завершения парада на площади Куйбышева по традиции будут работать выставка военной техники и полевая кухня. А в 17:00 здесь стартует праздничный концерт. Салют назначили на 22:00. В это время доступ на площадь будет свободным.