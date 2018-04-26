В Калужской области полицейские из поискового отряда «Русь» обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны

Поисковый отряд «Русь» под руководством заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области Константина Голубева, в который входят представители полицейского ведомства и Федеральной службы войск национальной гвардии региона, приняли участие в подъеме затонувшего в болоте самолета времен Великой Отечественной войны.

Фрагменты подбитого вражеским огнем самолета обнаружили жители деревни Трашковичи Куйбышевского района. Они сообщили членам поискового отряда «Обелиск» из Смоленской области о том, что вблизи их деревни находятся торчащие из болота фрагменты авиационных пушек. Получив информацию, коллеги из соседнего региона вышли на связь с поисковым отрядом «Русь» Калужской области. Совместно было принято решение выехать в обозначенное место, чтобы начать поисковые мероприятия.

На протяжении нескольких дней полицейские из поисковых отрядов жили в лесу и осуществляли раскопки в болотистой местности. Перед поисковиками стояла непростая задача: чтобы поднять самолет им пришлось с помощью специальных приспособлений откачивать воду, и только после этого приступить к раскопкам.

Через два дня затонувший самолет марки ЛА-5 был поднят, а на его борту находился погибший в бою летчик. Теперь установить его личность стало возможным благодаря жетону с личным номером, который был найден при нем.

Летчик до момента обнаружения самолета числился в списках без вести пропавших. После установления личности погибшего полицейские планируют связаться с его родственниками.

На этом поисковая деятельность отряда не закончена. В настоящее время поисковики работают на высоте 269,8 метра, больше известной как Зайцева гора. Именно здесь ведутся раскопки танков, и уже есть первые результаты — найдены некоторые фрагменты боевой техники.