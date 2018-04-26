Поисковики подняли из болота советский истребитель 

Поисковый отряд «Русь», в который входят полицейские и росгвардейцы, в ходе совместной со смоленскими поисковиками операции поднял из болота сбитый во время войны советский истребитель ЛА-5. Фото УГИБДД по Калужской области Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, фрагменты самолета обнаружили жители деревни Трашковичи Куйбышевского района. Они сообщили членам поискового отряда «Обелиск» из Смоленской области о том, что из болота торчат фрагменты авиационных пушек. После этого смоленские поисковики вышли на связь с поисковым отрядом «Русь» Калужской области и начали операцию по подъему самолета. Она заняла два дня, так как перед началом раскопок пришлось откачивать воду. Вместе с самолетом были подняты и останки летчика, который не смог или не успел покинуть подбитую машину. Жетон с личным номером летчика хорошо сохранился. Это позволит установить личность погибшего. На этом поисковая деятельность отряда «Русь» не закончилась. Сейчас он ведет раскопки на высоте 269.8, больше известной как Зайцева гора. Там удалось обнаружить фрагменты танков времен Великой Отечественной.