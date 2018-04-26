Министр обороны Латвии об учениях России: зачем бряцать оружием у дверей соседей 

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис прокомментировал военные учения России в Балтийском регионе.
«Ведь это связано с балтийским пространством, где ведётся интенсивная коммерческая деятельность — самолётам и кораблям приходится объезжать опасные районы. Закрывают-то на длительное время: каждый раз — по 3 дня на 12 часов… Думаю, российской стороне было бы интересно, если бы мы отправились в эксклюзивную экономическую зону России и стали бы там стрелять. Это не нарушает договоров, но зачем бряцать оружием у дверей соседей? Никакой военной нужды в этом нет», — заявил Бергманис в интервью Delfi.
При этом он отметил, что среда в Латвии «очень безопасная».
Ранее Бергманис заявил, что Латвия ждёт от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море, однако они так и не состоялись.