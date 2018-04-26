S7 подписала соглашение о намерениях приобрести 50 самолетов SSJ-100 

АНТАЛЬЯ, 26 апреля. /ТАСС/. Группа авиакомпаний S7 и "Гражданские самолеты Сухого" подписали соглашение о намерениях на поставку 75 самолетов SSJ-100 в новой, 75-местной, версии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
"До конца года компании намерены принять решение о заключении твердого контракта на 50 самолетов SSJ 75 с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации", — приводятся в сообщении Минпромторга слова министра Дениса Мантурова.